Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

Kontrollü yıkım dedikleri buysa vay vatandaşın haline

Edirne Erkek Öğretmen Okulu’nun 1975 Mezunları 50 Yıl Sonra Buluştu

Edirne Erkek Öğretmen Okulu’nun 1975 Mezunları 50 Yıl Sonra Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Erkek Öğretmen Okulu'nun 1975 yılındaki mezunları, 50 yıl aradan sonra bir araya gelerek, okulun tarihi koridorlarında hatıralarını paylaştı. Yaklaşık 150 mezun, etkinlikte eski günlerini yad etti ve bu buluşmayı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirtti.

Edirne'de 1975 yılında mezun olan yaklaşık 150 öğrenci yeniden bir araya gelerek, büyük mutluluk yaşadı.

Osmanlı Devleti döneminde 1882 yılında açılan ve Türkiye'de kurulan ikinci Dar-ül Muallimi olarak tarihe geçen Edirne Erkek Öğretmen Okulu'nun 1975 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 50. yılında aynı okul binasında bir araya geldi. Şu anda Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren tarihi okul binası, yıllar sonra mezunlarını yeniden ağırladı.

Yaklaşık 150 mezunun birçoğu öğretmen ve meslek gruplarından profesörler, başsavcılar ile akademisyenlerin de yer aldığı yarım asır sonra yapılan buluşmada büyük heyecan yaşandı. 1975 yılının mezunları okulun tarihi koridorlarında hatıralarını paylaştı.

Etkinliğe katılanlar arasında halen görevde olan öğretmenlerin yanı sıra emekli eğitimciler yer aldı.

Mezunlar, bu anlamlı buluşmayı geleneksel hale getirmeyi ve sonraki kuşaklara aktarmayı planladıklarını belirtti.

Okulda hasret gideren mezunlar daha sonra Edirne'yi gezerek, eski günlerini yeniden yaşadı.

1975 yılında mezun olan Ramazan Aydın, "Bu okuldan ayrılalı 50 yıl oldu. Çoğumuz dört yıl önce tanıştık. Arkadaşlarımızın yüzde 80'i burada. Burada olmaktan keyif alıyoruz ve Edirne'de okumak en büyük şansımız" dedi.

1975 yılında öğrencilere Almanca dersi veren ve emekli öğretmen olan Figen Gökay ise öğrencileriyle bir araya gelmenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, geçmiş hatıralarını yaşadıkları için çok sevinçli olduğunu dile getirdi.

Emekli Prof. Dr. Saadettin Baloğlu da emekli olduklarını ama hala çalışma aşkıyla işlerine devam ettiklerini belirtti.

Okulun mezunlarından emekli müfettiş Ahmet Karun, öğrencilik hatıralarını yeniden arkadaşlarıyla yaşadıkları ve aynı samimiyetle bir arada olduklarını söyledi.

1975'te mezun olan Cumhur Tokat da 50 yıl sonra arkadaşlarıyla bir araya gelmenin muhteşem bir duygu olduğunu vurguladı.

Halen İzmir'de avukatlık yaptığını ifade eden 1975 mezunlarından Müslüm Dağ ise yaşantılarının en güzel yıllarının bu okulda geçtiğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi

Osimhen'in bonservisini almak için İtalyan ekibinin kapısını çaldılar
Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Bakan Şimşek'ten net mesaj: Gerekli tüm adımları atacağız
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.