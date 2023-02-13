Edirne'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde binlerce can kaybına sebep olan depremler sonrası Edirne'de vatandaşlar, bebek ürünlerini bölgeye göndermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde binlerce can kaybına sebep olan depremler sonrası Edirne'de vatandaşlar, bebek ürünlerini bölgeye göndermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında Edirne'de yardım kampanyaları devam ediyor. Edirne'de 7'den 70'e muhteşem bir dayanışma örneği sergileyen vatandaşlar, şehir merkezinde belirtilen noktalara depremzede bebekler için ihtiyaç duyulan malzemeleri getirmeyi sürdürüyor. Yardım kampanyalarına ilk günden itibaren destek veren Edirneliler, bölgeye yardım ulaştırabilmek için seferber oldu. Vatandaşlar, AFAD'ın belirlediği ihtiyaç listesindeki malzemeleri getirmeye devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise gönüllü olarak eşyaların tasnifi, kolilemesi ve paketlenmesinde görev alıyor.

6 yaşındaki minik Elvin, depremzede arkadaşları için şapka, çorap ve atkı getirdiğini belirterek, getirdiği yardım malzemelerini kendi elleriyle paketledi.

Vatandaşlar, Edirne birlik ve beraberlik içinde destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - EDİRNE