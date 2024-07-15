Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Edirne'deki Şehitler Dualarla Anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Edirne'deki şehitler kabirleri başında yapılan dualarla anıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Şehit aileleri, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, Devletin varlığı, birliği ve bekası için de dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Edirne'deki şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de şehitler kabirleri başında yapılan dualarla anıldı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Buçuktepe Mezarlığındaki şehit kabirleri ziyaret edildi ve çiçek bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentteki şehit aileleri ile birlikte kabirleri ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki kamu, kurum ve kuruluş müdürleri dua ederek şehitleri andı.

Şehit kabirlerinin başında Kur'anı Kerim okundu ve dualar edildi. Şehit kabirlerini tek tek dolaşan Vali Sezer ve beraberindeki heyet, şehit aileleriyle sohbet ederek sabırlar diledi.

Vali Sezer ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden şehit aileleri, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan ziyarette Devletin varlığı, birliği ve bekası için de dualar edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi 15 Temmuz Edirne Yerel Politika Haberler

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

 EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Bakmadan Geçme

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Temmuz Euro kaç lira? Kabine Toplantısı Gündemi 16 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? Aşure Günü neler oldu, önemi nedir? Aşure Günü'nün fazileti nedir, neden kutlanır? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek? 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela saat kaçta, nerede okunacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir? YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?
21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi

21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
title