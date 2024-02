Edirne'deki Latif Berber 57 Yıldır Hizmet Veriyor

Edirne'deki Latif Berber, 57 yıldan bu yana geçmişi yaşatan mekanlar arasındaki yerini almaya devam ediyor.

Edirne merkez Tahmis Meydanı'nda bir iş hanın içerisinde hizmet veren Latif Berber yıllara meydan okuyor. 57 yıldan bu yana Veysi İş Hanı içerisinde Latif Zöngür aynı eşyalarla müşterilerine hizmet veriyor. En eski mesleklerden biri olan berberlikte dükkanlar zaman içinde birçok açıdan değişse de bazı dükkanlar yıllara direnerek eski görüntülerini koruyor.

"En önemli unsur hijyen"

57 yıllık Latif Berber, hem dokusu hem de eşyalarıyla müşterilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor. 57 yıldır başka bir dükkana gitmeyen sadık müşterileri de bu dükkanın hala var olmasındaki en büyük sebebin Latif Zöngür'ün titizliği olduğunu belirtiyor.

Mesleğini yarım asırdan bu yana aynı iş hanı içerisinde iki farklı dükkanda hizmet verdiğini belirten Latif Zöngür, "Berber dükkanın dekoru ilk günkü gibi aynı. Müşterilerim isteği üzerine dekoru değiştirmedim. Tezgahım, koltuğum, aynalar, lavabo ve makasım ve pudralığım çok eskidir. 13 yaşında çıraklık ile berberliğe başladım. 1966 yılında ilk dükkanımı açtım. Edirne Stadyumu dışında bir Şükrü İzci ağabeyimin yanında çıraklıkla bu işe girdim. O zamanın şartları gereğince berberlik çok zordu. Aynı iş hanında iki farlı dükkanda 57 yıldan bu yana berberlik işindeyim. 57 yıldan bu yana gözüme çarpan konulardan, kadınlardan çok erkekler de bakımlı olmaya başladı. Kaş, ağda ve iplik çekiyoruz. Sektör günden güne değişiyor. Kemal kardeşimle 40 sene aynı dükkanda çalıştık. Onun vefatı sonrasında yanıma çalışmaya eleman almadım. Dükkanımda radyoda Türk sanat müziğinden şarkılar çalıyor. Müşterilerim koltuğa oturdukları zaman kendilerini müziğin ruhuna bırakıyorlar. 45 seneden bu yana aynı makasla çalışıyorum. Dükkanımda her şey eskidir. Yıllara meydan okuyan pudralık kutusu da var. Yıllar önce Edirne'de çalışan ve şu an İstanbul'un Kadıköy ilçesinde muhasebecilik yapan bir arkadaşımız, iş yerinin yanında iki berber dükkan olmasına rağmen her hafta bana tıraşa geliyor" dedi. - EDİRNE