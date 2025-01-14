Edirne'deki Konteyner Evlerdeki Yaşam Zorluğu

(EDİRNE) - Edirne'de sel tehdidi altında olduğu gerekçesiyle yaşadıkları gecekonduların yıkılmasının ardından konteyner evlere yerleştirilen Roman vatandaşlar, kışın ısınma güçlüğü çektiklerini ve konteynerlerin tavanlarının aktığını ifade etti.

Yaklaşık 2 yıl önce Edirne'de halk arasında "Göl Mahalle" olarak bilinen ve su baskını tehdidi altında bulunan bölgede Edirne Valiliği, 21 gecekonduyu yıkıp, aileleri konteynerlere yerleştirdi. Vatandaşlar 2 yıldır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kalıcı konutların yapılmasını bekliyor.

Konteynerların tavanlarının aktığını, elektrikli ısıtıcı ile ısınmak zorunda olduklarını ifade eden vatandaşlar, bir an önce kalıcı evlerine kavuşmak istediklerini dile getirdi. Konteynerda yaşayan bir vatandaş, "Konteynerın haline bak, insanlar ısınamıyor. Çökmüş durumda, kar yağsa tavan çökecek. Tavanlar akıyor, boşluk var burada. Yerin altı gözüküyor şu an" dedi.

Bir diğer vatandaş da, "Ben memnun değilim oturduğum konteynerden. Her taraf su gibi, kilimlerimiz, yiyeceklerimiz leş gibi. Nasıl oturacağım ben burada, tuvalet akıyor. Evler leş gibi suları siliyoruz" diye konuştu.

"Evlerimizi yapın, bir çare bulun"

Bir başka vatandaş da şunları söyledi:

"Biz bunlarla yaşamıyoruz. Evlerimiz soğuk, çocuklarımız üşüyor. Isıtıcımız vardı bozuldu. Kendi imkanlarımla ısıtıcı aldım, onunla duruyorum. Ben çalışamıyorum, kocam maaşlı çalışıyor. Aylık gelene kadar evin içinde hiçbir şey yok. Ben 4 çocuğumu nerede yatırayım diye düşünüyorum. Evlerimizi yapın, bir çare bulun. Üst üste yatıyoruz."