Edirne'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
Edirne'de sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin simgesi Selimiye Camisi ve eski camii sisle kaplandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar yaşanan sis nedeniyle tarihi Selimiye Camiisin görünemediğini, öğleden sonra sisin kalkması ile güzelliklerin ortaya çıkacağını belirtti. Polis ekipleri, önemli noktalar ve yoğun olan yaya geçitlerinde önlem aldı. Hava sıcaklığının öğleden sonra 19 dereceye çıkması bekleniyor.
Edirne'de sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentin simgesi Selimiye Camisi ve eski camii sisle kaplandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar yaşanan sis nedeniyle tarihi Selimiye Camiisin görünemediğini, öğleden sonra sisin kalkması ile güzelliklerin ortaya çıkacağını belirtti.
Polis ekipleri, önemli noktalar ve yoğun olan yaya geçitlerinde önlem aldı. Hava sıcaklığının öğleden sonra 19 dereceye çıkması bekleniyor. - EDİRNE