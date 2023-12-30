Edirne'de Yılbaşı Çiçeği Kokina Satışı

Edirne'de sadece Aralık aylarında satışa sunulan ve "yılbaşı çiçeği" olarak da bilinen kokina, kırmızı tomurcuklu görüntüsüyle hayran bırakıyor.

Edirne'de Saraçlar Caddesinde kokina satmak için Kırklareli'nin Vize ilçesinden gelen Nejat Karaban, kokina çiçeğini yapmak için bitkileri kendisinin ormandan tek tek topladığını anlattı. Caddede yeni yıl geleneklerinden birisi de kokina çiçeği alan kadın-erkek birçok insanın ellerinde demet demet kokina çiçekleri aldıklarını belirten Karaban, "İnsanların umutlarını bağladıkları bir inanca dönüşen kokina çiçeği alması çiçekçilerin de yüzünü güldürüyor. Kokina çiçeği satışlarından memnunuz. Bereket ve şans getirdiğine inanılan kokina çiçeği meyveleri bir sene bozulmazsa ev sahibi olunduğuna da inanılıyor" dedi

Müşterilerden Emine İşbilen; "Kokina çiçeğini herkesin almasını tavsiye ediyoruz. Şans getirdiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kokina çiçeğinin adı yunancada kırmızı anlamına gelen "kokino"'dan gelmektedir.

Silcan adı verilen meyveler tek tek toplanır. Çiçekçiler tarafından kırmızı iplerle birbirine bağlanarak salkım görünümü oluşturulur. Tavşan memesi adı verilen çalı görünümlü bir bitkiyle beraber buket haline getirilir. Tavşan memesi keskin ve sivri uçlu yaprakları sebebiyle dikkat edilmediğinde ciltte tahrişlere, kesiklere neden olabilir. Yani kokina çiçeği buketini yapmak bayağı meşakkatli ve zor bir süreç.

İnsanların kendilerini mutlu hissetmek için aldığı kokinalar yılbaşında evleri süslemeye başladı. Yeni yıl dolayısıyla çiçekçilerde hareketlilik yaşanırken, bir demetinin 50- 75 TL'ye satışa sunuldu. - EDİRNE