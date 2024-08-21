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Edirne'de yeni eğitim dönemi öncesi kırtasiyeler denetlendi

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Edirne'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Ticaret Bakanlığı ekipleri, kırtasiye denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketleri kontrol edildi ve işletme sahipleri bilgilendirildi. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

Edirne'de yeni eğitim dönemi öncesi kırtasiyeler denetlendi

EDİRNE - Edirne'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala saha denetimlerini arttıran Ticaret Bakanlığı ekipleri, kırtasiye denetimi yaptı.

Edirne'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kırtasiyelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Öğrencilerin ihtiyaçları arasında yer alan kalem defter ve diğer malzemelerin satışının yapıldığı kırtasiyelerde denetim yapan ekipler, işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketlerini tek tek kontrol eden ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

Ekiplerin denetlediği kırtasiyenin sorumlusu Tamer Dillek, denetimleri faydalı bulduklarını ve bu ekiplerin bilgilendirmesine göre hareket ettiklerini ifade etti.

Yeni dönem öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını ve etiketlerini yaptıklarını söyleyen Dillek, "Ekipler bizi öğrencilere nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında bilgilendiriyorlar. Biz de onların bize verdikleri görevler neticesinde hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Okullar açılacağı için defter grupları öğrencinin ana malzemesi. Ekipler, defterlerin yaprak sayılarına ve raflardaki etiketleme düzenine baktılar. Etiket olup olmadığını kontrol ettiler. Çünkü o çok önemli. Müşterinin etiketi görmesi gerekiyor. Bu denetimler bizim için de iyi oluyor" dedi.

Kırtasiyelere yönelik denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği, konuyla ilgili tüketicilerden gelen CİMER, Haksız Fiyat Artışı Sistemi gibi şikayetlerin de ayrıca değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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