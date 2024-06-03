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Edirne'de yasa dışı göçmenlerde artış yaşanıyor

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Edirne Valisi Yunus Sezer, havaların ısınmasıyla birlikte yasa dışı göçmenlerin sınır hattı ve ilimize geliş sayısında yüzde 50'ye yakın artış olduğunu belirtti. Mayıs ayında ise 3 bin 21 göçmen ve 92 organizatör yakalandı.

(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, "Yasa dışı göçmenlerin havaların ısınmasıyla beraber sınır hattı ve ilimize geliş sayısında yüzde 50'ye yakın artış var. Bu çok önemli" dedi.

Sezer, bugün Edirne Valiliği toplantı salonunda asayiş olayları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Mayıs ayında 3 bin 21 göçmen ve 92 organizatör yakalandığını ifade etti.

"ADLİ İŞLEMLER YAPILMIŞ DURUMDA"

Sezer, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 5 ayda, 8 bin 467 yasa dışı göçmeni yakaladık. Sadece mayıs ayında 3 bin 21 kişi yakalanmış durumunda ki, bu da geçen sene mayıs ayına göre yüzde 7 artış var. Ama bir önceki aya göre baktığımız zaman yasa dışı göçmenlerin havaların ısınmasıyla beraber sınır hattı ve ilimize geliş sayısında yüzde 50'ye yakın artış var. Bu çok önemli. Yine organizatör sayısında önemli yakalamalarımız var. Bu bir taraftan gelir kapısı olmuş durumda ve bu işle ilgilenen yasa dışı organizatörler var. Bunlarla ilgili olarak son 5 ayda 274, son mayıs ayında 92 göçmen organizatörü yakalanmış ve bunlarla ilgili adli işlemler yapılmış durumda."

Kaynak: ANKA / Yerel

Yunus Sezer Göçmen Edirne Yerel Politika Güncel Haberler

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