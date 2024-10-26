Edirne'de Yabancı Turistlerin Alışveriş Gücü Artıyor

(EDİRNE) - Döviz kuru farkından dolayı yabancı turistlerin alışveriş için Edirne'ye gelişleri sürüyor. Edirneli helvacı Haluk Buyörük, "Yerli 250 gram, yarım kilo alıyor. Yabancı uzaktan geldiği için sipariş de alıyor yanına, 1-2 kilo çeşitli helvalardan daha fazla alıyor. Çok iyi alım güçleri" dedi.

Edirne'de tahin ve cevizli yaz helvalarının kilosu ortalama 300 liradan satılıyor. Esnaf Haluk Buyörük, yerli vatandaşların 250 gram, yarım kilo aldığını, yabancı turistlerin kiloyla aldığını ifade etti.

"Yabancılar biraz daha fazla alıyorlar"

Buyörük, şunları kaydetti:

"Fiyatlar geçen seneye göre daha normal. Zam yapmamayı, alım gücünün azalması bir de tahin daha önceki senelere göre fiyatının normal olmasına bağlıyoruz. Talep olmadığı için zam yapmamaya biraz daha imtina ediyoruz. Geçen sene 240 lira civarındaydı, bu sene de 300 lira. Yerli vatandaşlar biraz daha az alıyorlar. Yabancılar biraz daha fazla alıyorlar. Yerli 250 gram, yarım kilo alıyor. Yabancı uzaktan geldiği için sipariş de alıyor yanına, 1-2 kilo çeşitli helvalardan daha fazla alıyor. Çok iyi alım güçleri, ondan daha fazla alıyor."