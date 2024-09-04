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Edirne'de Uzman Çavuş Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Edirne'de evinde kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti. Eşini uğurlamaya 7 aylık bebeğiyle gelen Gizem Timur, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Edirne'de evinde kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti. Eşini uğurlamaya 7 aylık bebeğiyle gelen Gizem Timur, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Talatpaşa Mahallesi Gölboyu Sokak'taki evinde istirahat halindeyken aniden rahatsızlanan Uzman Çavuş Enes Timur'e (27), yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Timur, Sultan 1 Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Piyade Sözleşmeli Erbaş Enes Timur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşini uğurlamaya 7 aylık bebeğiyle gelen Gizem Timur, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Sultan 1 Murat Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan askeri törenin ardından Timur'un cenazesi memleketi Bayburt'a gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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