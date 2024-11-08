Edirne'de Uyuşturucu ile Mücadele Semineri Düzenlendi

Edirne'de düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne Semineri'nde konuşan Vali Yunus Sezer, son günlerde yapılan başarılı operasyonlara değinerek, "Sadece bir seferde 520 bin tane sentetik uyuşturucu hap yakaladık. Baktığımız zaman bu rakam bizim Edirne nüfusundan daha fazladır" dedi.

Edirne'de Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne Semineri' yoğun ilgi gördü. Seminerde konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, son günlerde yapılan başarılı operasyon gerçekleştirildiğini ancak bağımlılıkla asıl mücadelenin ailede başladığını ifade etti. Vali Sezer, uyuşturucuyu bir virüs gibi değerlendirmek gerektiğini sadece kullanıcıyı değil, aileleri ve toplumu zehirlediğini belirtti.

"Türkiye hedef ülke konumunda"

Özellikle Avrupa ülkelerinin bazılarında belli uyuşturucuların serbest hale getirilmesinin ve bunun normalmiş gibi gösterilme çalışmalarının uyuşturucunun tüm dünyada yaygınlaşmasına sebep olduğunu aktaran Sezer, Türkiye'nin Bir taraftan Afganistan ve İran üzerinden gelen uyuşturucu trafiğinde bir geçiş ve hedef ülke konumunda olduğuna değindi.

"10 gün içerisinde 500 kiloya yakın uyuşturucu madde yakaladık"

Geçtiğimiz 10 gün içerisinde emniyet ve gümrük muhafaza birimleri tarafından yaklaşık 500 kiloya yakın bir uyuşturucu madde yakalandığını vurgulayan Sezer, "Sadece bir seferde 520 bin tane sentetik uyuşturucu hap yakaladık. Baktığımız zaman bizim Edirne nüfusundan daha fazladır. Dolayısıyla bir ili zehirleyecek kadar uyuşturucuyu tek seferde yakaladık. Gümrük, emniyet, jandarma tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Geçen yıla oranla yakaladığımız uyuşturucu miktarı yaklaşık yüzde 40 civarı daha fazla artış göstermiş durumda. Dolayısıyla büyük bir aslında tehlikenin eşiğindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"En büyük görev annelere düşüyor"

'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesine de değinen Vali Sezer, evladını en iyi tanıyanın anne olduğunu ve burada en büyük görevin de yine onlara düştüğünü belirtti. Projenin aslında bir dikkat çekme projesi olduğunu aktaran Sezer, çocukları zehirleyen şeywwin arkadaş ortamı ve bulunduğu çevre olduğunu vurguladı. Uyuşturucu ticareti yapanlarla ilgili de çok büyük tedbirler aldıklarını söyleyen Sezer, şu ana kadar 120'ye yakın uyuşturucu ticareti yapan yakalandığını ve tutuklandığını belirtti.

Önleyici tedbirlerin önemine değinen Sezer, ailelerin, okullarda başta müdürler olmak üzere okul aile birliği başkanlarının ve mahallelerde muhtarların apartman sorumlularının gözünün açık olmasının, kulağının her şeyi duyması gerektiğini aktardı.

"Narkotik suçlarla mücadelede yoğun çaba sarf ediyoruz"

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Vali Yunus Sezer'in talimatları sonrası tüm alanlarda faaliyetler devam ederken, çok özel ve ayrı bir şekilde uyuşturucu, bağımlılık ve narkotikle ilgili de topyekün çalışmalara başladıklarını söyledi. Narkotik işini sadece bir şubeye ya da iki şubeye teslim edemeyecek kadar önemli olduğunu gördüklerini ve Edirne Emniyetindeki bütün birimlerin bununla mücadele etmesi talimatını verdiklerini söyleyen Karaburun, çalışmalar sonucunda bölge trafik ekibinin bile çok küçük bir miktarda da olsa bir narkotik madde yakalaması yaptığını aktardı. Çocukların ve gençlerin her türlü bağımlılıktan uzak ve sağlıklı bir şekilde yetişmeleri için çalıştıklarını söyleyen Karaburun, programa katılanlara bu konuda daha çok çalışacaklarının sözünü verdi.

Uyuşturucu tacirlerinin insanları hedef alan bir noktada olduğunu vurgulayan Karaburun, "Daha çok çalışacağız ve bu illeti toplumdan kazımaya, bitirmeye kararlıyız. Gücümüzün son noktasına kadar bu mücadeleyi her gün daha da artırarak sürdürmekte kararlıyız" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Uyuma' uygulaması hakkında da bilgi veren Karaburun, vatandaşların uygulamayı telefonlarına yükleyerek şüphe duydukları ve gördükleri olayı tek bir tıkla polise bildirebildiğini aktardı. Uygulamada gizlilik esasının yer aldığına da değinen Karaburun, ihbar halinde en yakın polis ekibinin olay yerine gelip duruma müdahale ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinden Narkorehber Polis Memuru Hakan Yılmaz tarafından, "En İyi Narkotik Polisi Anne " projesi ve uyuşturucu madde kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Programın ardından Balkan Kongre Merkezi'nin girişinde yer alan stantlar gezilerek birimlerin çalışmaları hakkında bilgi alındı. - EDİRNE