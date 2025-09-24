Edirne'de Uskumru Balığı Fiyatları Düşüyor

(EDİRNE) - Edirne'de sezon başında kilosu 350 liradan satılan uskumru balığı, 250 liraya düştü. Esnaf Yusuf Çimen, "Fiyatlar sezon ilerledikçe, havalar soğudukça aşağıya düşecek. Bu sene palamudu görmedik. Hamsiyi azar azar görüyoruz" dedi.

Balık Pazarı esnaflarından Çimen, bazı balık satış fiyatlarında düşüş olduğunu kaydetti. Çimen, uskumrunun sezon başında 350 liradan satışa çıktığını, sonradan ise fiyatın 100 lira düştüğünü belirtti.

Esnaf Yusuf Çimen, şunları kaydetti:

"Fiyatlar şu an aşağıya doğru düşmekte, sezon başında sardalya 400 liraydı, 350 liraya düştü. Uskumru 350 liradan 250 liraya düştü. İstavrit 350 liraydı, 300 lirayı gördü. Fiyatlar sezon ilerledikçe, havalar soğudukça düşecek. Bu sene palamudu görmedik. Hamsiyi azar azar görüyoruz. Bunun böyle gidecek hali yok. Ekimin sonuna doğru havalar soğudukça, balıklar çıktıkça, dip fiyatlar görülecektir. Bizim niyetimiz hamsi ve istavritin 250 liraya kadar düşmesi. Geçen haftaya göre işlerimizde artış var. Bunu havalara bağlıyoruz, eylül ayının sonuna geldikçe işler artmaya başladı."

Emekli Recep Taşkıran ise aylığıyla balık almanın güç olduğunu ifade etti.

Taşkıran, "Balıkların fiyatlarının hepsi yüksek zaten. Et fiyatlarına endeksli gidiyor. Sezon başlasa da fiyatlar aynı. Emeklinin alabileceği bir şey değil bunlar. 32 yıl devlet memurluğu yaptık. Arz talep dengesi. Bulgar, Yunan geliyor. Onlar da aldığı için fiyatların düşeceğini zannnetmiyorum" diye konuştu.