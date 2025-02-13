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Edirne'de Üniversite İdari Personeli Yer Değişikliği İçin Eylem Düzenledi

Edirne'de Üniversite İdari Personeli Yer Değişikliği İçin Eylem Düzenledi
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Edirne'de, Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen üyeleri, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı için eylem yaptı. Sendika temsilcileri, hukuki düzenlemelerin şart olduğunu vurguladı ve taleplerinin ısrarla dile getirileceğini belirtti.

Edirne'de Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen üyeleri, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı için eylem yaptı.

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen üyeleri, üniversite idari personellerinin yer değişikliği hakkı için 81 ilde eylem yaptı. Edirne'de de Eğitim Bir-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Atalay Cüce, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yaptı.

Atalay Cüce tarafından yapılan açıklamada sorunlara çözüm üretilinceye kadar mücadele etmeye ve yer değişikliği talebini dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen üniversite idari personeli, kadro ve pozisyon unvanları itibarıyla her bir üniversitede aynı yeterliliğe sahip olarak aynı işi yapmalarına rağmen bakanlık ve taşra teşkilatı bulunan diğer merkezi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan idari personelin iller arasında ve kurumlar arasında yer değişikliğine benzer bir merkezi yer değişikliği hakkında sahip değildir. Üniversite idari personelinin bir diğer üniversiteye yer değişikliği yapabilmesi, kadrosunun bulunduğu üniversitenin muvafakatine bağlıdır. Bu muvafakatin verilmemesi uzun dava süreçlerine neden olmakta, çoğu durumda yer değişikliği yapılmak istenen üniversite, personel ihtiyacı için beklemek zorunda olmadığı için lehe sonuçlanan muvafakat davaları dahi sonuç doğuramamaktadır. Halihazırda çoğu üniversite, diğer üniversitelere yer değişikliği yapmak isteyen idari personelinin bu taleplerini yönergeler aracılığıyla düzenlemektedir. Bu yönergelerde, yer değişikliği yapmak isteyen idari personel için asgari görev yapma süresi, kadro unvanı, hizmet sınıfı bazında kontenjan, geçerli mazeret ve benzeri şartlar aranmaktadır. Ancak bu yönergelerin yeknesak olmadığı ve uygulama birliği sağlanamadığı gibi diğer üniversiteleri bağlayıcı hükümler tesis edemediği açıktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 52. maddesinin (f) bendindeki 'üniversitelerde görevli memur ve diğer görevlilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atanabilecekleri' hükmü, üniversite idari personelinin üniversiteler arasında yer değişikliğinin hukuki dayanağının mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında Memur-Sen'in gayretleri sonucunda Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu 6 ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi'nde idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği konusunda taraflarca çalışma yapılması kararlaştırılmış. YÖK ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yürütülmüş ise de henüz işleyen bir sistem ortaya konulamamıştır. Bu nedenle, üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemlerinin, halen bir kısım üniversiteler tarafından yapılan, ancak haliyle diğer üniversiteleri ilgilendirmeyen, münferit yönergeler yerine toplu sözleşme hükmünden hareketle YÖK Başkanlığı eliyle üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir düzenleme yapılması gereklidir" dedi.

"Haklı ve yerinde talebi ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz"

Somut bir çözüm üretilinceye kadar emek harcamaya, haklı ve yerinde talebi ısrarla dile getirmeye devam edeceklerini söyleyen Cüce, "Öğretim elemanlarının ek ödemelerinde iyileştirme, geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması, üniversite ve YÖK disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin katılımının sağlanması, jüri üyeliklerine ücret verilmesinin sağlanması, lojmanda yüzde 15'in idari personele tahsisi, lojman komisyonuna sendika temsilcisinin katılımı, ikinci öğretimde fazla çalışma ücretinde kapsamı genişletme, bazı üniversite çalışanlarının ek tazminatlarında artış, üniversitelerde itfaiyeci kadrolarında bulunanların hizmet sınıfının yardımcı hizmetler sınıfından genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, üniversite yurtlarında fazla çalışma ücreti artışı, sözleşmeli üniversite çalışanlarının kadroya kavuşturulması, ek göstergelerin iyileştirilmesi, 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a'ya geçişi gibi önemli adımların atılmasını sağlamış bir üniversite çalışanlarına yönelik birçok konuda kayda değer adımların atılmasını sağlayan bir teşkilat olan Eğitim-Bir-Sen olarak, akademisyenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi, merkezi idare daire başkanlarına tanınan makam tazminatı hakkının üniversite daire başkanlarına da verilmesi, araştırma görevlilerine yeşil pasaport alabilme hakkı tanınması için gayret sarf etmeye; üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği hakkı mücadelesinin bayraktarlığını yapmaya, somut bir çözüm üretilinceye kadar emek harcamaya, haklı ve yerinde talebi ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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