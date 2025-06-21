Edirne'de TYT Öncesi Trafik Yoğunluğu

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Edirne'de TYT Öncesi Trafik Yoğunluğu
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Edirne'de Türkiye genelinde yapılan TYT sınavı öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. Öğrencilerin sınav merkezlerine yetişmek için karşılaştığı yoğun trafiğin ardından bazıları araçlarından inerek yürümek zorunda kaldı.

Edirne'de TYT öncesi trafik yoğunluğu

EDİRNE - Türkiye genelinde yapılan bugün gerçekleştirilecek olan TYT sınava öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. Kentin birçok noktasında trafik kilitlenme noktasına gelirken, trafik polisleri öğrencilerin sınava yetişmesi için büyük çaba harcadı.

Binlerce öğrenci sınavın başlamasına kısa süre kala araçlar ile sınav merkezlerine yetişmeye çalışınca trafik yoğunluğu yaşandı. Sınavın başlamasına kısa bir süre kalırken, yaşanan trafik yoğunluğu bazı öğrenci velilerini ve öğrencilerini telaşlandırınca araçlarından inerek sınav merkezine yetişmeye çalıştı.

Uzun kuyruklar oluştu

Trakya Üniversitesi giden sağlık yolunda uzun kuyruklar oluştu. Özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarda polis ekipleri trafiğin akışını sağlayarak, öğrencilerin sınava yetişmesi için büyük çaba harcayarak trafiğin akışını sağladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Yerel
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