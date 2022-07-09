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Son dakika gündem: Edirne'de trafik polisleri sürücülerle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Basmacı - Yerel
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Son dakika gelişmesine göre Edirne'de trafik polisleri sürücülerle bayramlaştıEDİRNE Edirne'de bayramın ilk günü denetimlerine devam eden trafik ekipleri sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, trafikte kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Edirne'de trafik polisleri sürücülerle bayramlaştı

EDİRNE Edirne'de bayramın ilk günü denetimlerine devam eden trafik ekipleri sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, trafikte kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Edirne'de Kurban Bayramıyla birlikte yolarda yoğunluk oluşurken İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ekipleri Atatürk Bulvarı Selimiye Camii karşısında sürücülerle bayramlaştı. Sürücülere Bayramda daha güvenli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, minik çocuklara kırmızı düdük, ailelere ise şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Niğde'den akraba ziyareti için Edirne'ye gelen Enes Gökdemir, sürücülerin her zaman duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Bu konuda trafik polislerimize teşekkür ederiz. Tabi ki duyarlı olmalıyız her zaman. Uzun yolculuk yapan vatandaşlarımıza da buradan seslenmek istiyorum. Emniyet kemeri hayat kurtarır her zaman kemerimizi takalım" dedi. Almanya'dan gelen gurbetçi vatandaşlardan Mehmet Ercan ise, gece saat üçte Kapıkule'den yurda giriş yaparak memleketi İzmit'e gideceğini belirtti.

Diğer sürücüler de emniyet kemerinin hayati önem taşıdığı ve herkesin takması gerektiğini vurgulayarak bütün vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Yerel

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