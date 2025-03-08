Edirne'de Tır Sürücüleri Ramazan'da Yolda İftar Yapıyor

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda parklarda bekleyen yüzlerce tır sürücüsü ailelerinde uzakta dorselerde bulunan dolaplarda yemeklerini hazırlayıp iftarlarını açıyor.

Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda günlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, ailelerinden uzakta oruçlarını tır parklarında açmak zorunda kalıyor. Türkiye'nin Balkan ülkelerine açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, iftar saatinin yaklaşmasıyla yaptıkları alışverişin ardından dorse dolaplarında pişirdikleri yemekleri akşam ezanının okunmasıyla iftarlarını açıyorlar. Daha sonra tırların kupalarında çay eşliğinde sohbet eden ihracat kahramanları, sıranın kendilerine gelmesiyle Avrupa yolculuklarına devam ediyor.

"Çocuklarımızın rızkı için Ramazan ayında da yollardayız"

Eskişehir'den yükünü Almanya'nın Dortmund şehrine teslim etmek için Kapıkule'de iftarını açan tır sürücüsü Beytullah Yayda, "Ramazan ayında yolda sıkıntı, zorlukları haliyle var ama niyeti olduktan sonra çözümlerde ortaya çıkıyor. İşte arkadaşlarımızla buluşuyoruz, birbirimize yardımcı oluyoruz sağ olsunlar hep birlikte bir arada olduğumuz zaman iyi oluyor. Yolda da malum araçlarımız, dolaplarımıza sandıklarımızla yemeklerimizi yapıyoruz. Eşlerimiz de destek çıkıyor sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Çocuklarımızın rızkı için yollardayız Ramazan aylarında da" dedi.

"Bizim yaptığımız yemeklerle gerçekten çok güzel oluyor"

Düzce'den teslim aldığı fındıkları Hollanda'ya götürmek için yollan çıkan tır sürücüsü Burak Kayatunç, "Yemek yapmak için kaç kişi iseniz o kadar elden yemek çıkıyor, bu da çok güzel bir şey. Abilerimizden kardeşlerimizden hem fikir hem de bunla ilgili tecrübelerini, yemekle ilgili tecrübelerini kazanıyoruz güzel yemekler yiyoruz. Herkesin söylediği gibi, restoralara gittiniz 'eğer orada tırcı varsa emin olun ki oranın yemekleri çok güzeldir' deniyor ya bizim yaptığımız yemeklerle gerçekten çok güzel oluyor o yüzden ortam güzel oluyor. Ramazan'da yemek yapmasıyla birlikte arkadaşlarla beraber yemek yemesi de çok güzel" diye konuştu. - EDİRNE