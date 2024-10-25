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Edirne'de Sokak Ortasında Fare Paniği

Edirne'de Sokak Ortasında Fare Paniği
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Edirne'de bir fare, sokak ortasında insanların üzerine fırladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşlar, kedilerin ve köpeklerin fareye tepki vermemesini anlamlandıramadı. Esnaflar, farelerin eski binalardan kaynaklandığını belirtirken, yetkililerden çözüm bekliyorlar.

Edirne'de, sokak ortasındaki bir fare kendisini çevreleyen çevrede geçen insanların üzerine fırladı, kedi ve köpekler ise fareyi görmezden geldi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yoldan geçen vatandaşların üzerine fırlayan ve adeta onları kovalayan fare çevresine korku saldırdı. Sokaktan geçen kedi ve köpeğin kaldırımda dolaşan fareyi fark edince bir şey yapmamasına da vatandaşlar anlam veremedi. O esnada yolda geçen vatandaşların koca fareyi görünce kaçmaları ise görülmeye değer anlar yaşattı. Kalabalık arasında dev fare aradan sıyrılarak gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Vatandaşlardan İlyas Alırat, "Fareler binalar eski olduğu için buralarda yaşıyor. Tadilata geçilen binaların altından çıkıp insanların üzerine doğru sıçrıyorlar. Yetkililerin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

Ciğerci esnafı Kazım Ede, bölgenin eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Daha önceleri yoktu, binaların alt kısımlarından çıktığını tahmin ediyorum. Burası eski bir mahalle farelerin olması da doğal, eski yapıların altından çıkıyor" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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