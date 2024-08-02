Edirne'de Sokak Hayvanları Yasasına Tepki

(EDİRNE) - Edirne'de sokak hayvanları hak savunucuları, AK Parti İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Edirne Kent Konseyi, Bir El Bin Nefes Derneği, 22 Dost Eli Derneği ve Edirne Doğa Çevre Sokak Hayvanları Koruma Derneği bir araya gelerek Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren sokak hayvanları yasasına tepki göstemek amacıyla AK Parti Edirne İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Dernekler adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşam hakkı savunucularının, meslek odalarının, baroların, sendikaların ve birçok siyasi partinin karşı çıkmasına rağmen ne yazık ki katliam yasası dün akşam saatlerinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Tüm yaşam hakkı savunucuları adına bugün bu katliam yasasını Meclis'e getiren ve onaylayan AKP'nin Edirne İl Başkanlığı'na öldürülen ve öldürülecek olan tüm hayvanlarımız için siyah çelenk bıraktık. Bu andan itibaren aklın, bilimin ve vicdanın ışığında gerek sokaklarda gerekse hukuksal mücadelemiz devam edecek. Bu katliam yasasını tanımıyoruz. Sokağımızdaki hiçbir hayvanın canını teslim etmiyoruz."