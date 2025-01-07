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Edirne'de Sis Etkisini Sürdürüyor, Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Edirne'de Sis Etkisini Sürdürüyor, Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
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Edirne'de gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini sürdürdü ve görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler trafiği yavaş ve kontrollü şekilde devam ettirdi.

Edirne'de gece başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ederken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Edirne'de kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı düşmesiyle birlikte şehrin farklı noktalarında sis etkisini göstermeye başladı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ve Eski Camii sis nedeniyle gözden kayboldu.

Sabah itibarıyla da etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Adeta göz gözü görmezken yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinden itibaren 13 derece olması bekleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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