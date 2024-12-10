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Edirne'de Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren yoğun yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler, ana caddelerde ulaşımda zorluk yaşadı.

Edirne'de gece saatlerinde başlayan sabahın ilk ışıklarına kadar süren şiddetli yağmur hayatı olumuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, sabah saatlerinde şehri etkisini azaltan yağmurla cadde ve sokaklardaki yoğun su birikintileri trafiği olumsuz etkiledi.

Özellikle sabah saatlerinde okullara ve işine gitmek isteyen sürçüler, ana caddelerde biriken yoğun yağmur suyu nedeniyle ulaşımda zorluk yaşandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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