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Edirne'de Sıcaktan Bunalan Çocuklar Süs Havuzlarına Giriyor

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Edirne'de hava sıcaklığının 40 dereceleri bulması üzerine bazı çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Edirne'de hava sıcaklığının 40 dereceleri bulması ile süs havuzlarına girerek serinleyen çocuklar tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Edirne'de 40 dereceyi aşması üzerine sıcaktan bunalan bazı çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Tek başına yasak ve tehlikeli olmasının yanı sıra çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen bir çocuğun dakikalarca havuzda oynayarak serinlemesi dikkat çekti.

Süs havuzlarından bazılarında aydınlatma ve fıskiye için elektrik hattı bulunması ise tehlikeyi daha da artırıyor. Yetkililerin, özellikle süs havuzlarına girilmemesi konusundaki uyarılarını dikkate almayan çocuklar, tehlikeli serinlemeye devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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