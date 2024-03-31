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Edirne'de seyyar sandık uygulamasıyla oy kullanan yaşlı kadın mutluluktan ağladı

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Edirne'de evinde oy kullandığı için mutluluktan sevinç gözyaşları döken 67 yaşındaki yaşlı kadın, "Beni unutmayın, her oya da gelin kızanım. Devletimizden Allah razı olsun. Allah bir polisimizi bin göstersin, bir askerimizi bin göstersin. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde hastalığı ya da engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan ve oy kullanmaya gidemeyecek seçmenlere seyyar sandıklar götürüldü.

Edirne'de hastalığı veya engeli sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu'nun okullarda kurduğu sandıklara gidemeyen seçmenler, görevlilerin evlerine getirdiği sandıkta oy kullandı. Edirne Adliye'sinde gerekli işlemleri tamamladıktan sonra seyyar sandık listesine göre yola çıkan görevliler, ilk olarak 67 yaşındaki kanser hastası Mübeccel Şahin ve tansiyon hastası 83 yaşındaki Ömrüye Dogan'ın evine gitti.

Sandık görevlileri getirdikleri taşınabilir kabini hasta durumda olan vatandaşların evlerine giderek oy kullanma işlemi ile ilgili bilgi verdi.

Oyunu kullanmanın mutluluğunu yaşayan ve evinden çıkamayan hastalar seçimlerin vatana, millette hayırlı olmasını diledi.

"Mutluluktan ağladım"

67 yaşındaki kanser hastası Mübeccel Şahin, oyunu kullanamayacağını düşündüğü için çok ağlayıp üzüldüğünü belirterek, "Oy kullanamayacağım için çok üzülüyordum ancak bu seyyar sandık uygulaması ile mutlu oldum ve vatandaşlık görevimi yerine getirdim Çok hastayım tedavi görüyorum. Sizi gördüğüm için ve oy kullanacağım için çok mutluyum. Allah Devletimizden razı olsun. Mutluluktan ağladım. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.

"Tansiyonum var"

Hastalığı sebebiyle oyunu evinde kullanan 83 yaşındaki Ömrüye Dogan, "Bacaklarım tutulmuyor ve arabalar ile götürseler zor oluyor. Tansiyonum ve biraz rahatsızlıklarım var. Bu şekilde oyumu kullandığım için memnun oldum" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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