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Edirne'de Sevgililer Günü Satışları Düşük

Edirne'de Sevgililer Günü Satışları Düşük
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Edirne'de çiçekçilik yapan esnaf İdris Yeşilırmak, Sevgililer Günü'nde satışların önceki yıllara göre düşük olduğunu belirtti. Alım gücündeki azalma nedeniyle vitrinde bile müşteri bekledikleri ifade edildi.

Edirne'de çiçekçilik yapan esnaf, Sevgililer Günü'nde yeteri kadar satış yapamadıklarını belirterek satışların düşüklüğünden yakındı.

Geçmiş yıllara göre satış yapabilmek için sabah erken saatlerden itibaren vitrini düzenleyen ve müşteri bekleyen 55 yıllık çiçekçi İdris Yeşilırmak, "Bu sene 14 Şubat'ta satışlar önceki yıllara göre düşük, insanların alım gücü düşük. Normal zamanlarda 900, bin tane satardık. Şimdi bakıyoruz, insanlar vitrine bile bakmadan geçiyorlar" dedi.

"Edirne'nin en güzel yerinde dükkanım ama alım yok"

14 Şubat'ın verimli olmadığını söyleyen Yeşilırmak, "55 yıldır çiçekçilik yapıyorum. Güllere 150 lira da desek alan yok. Sokaklar bomboş, alan yok. Gece geç saatlere kadar bekleyeceğiz, Rabbimiz rızkımızda varsa verecektir" diye konuştu.

Sevgilisi olmadığı için çiçek alamayacağını belirten Göktuğ Kayışığlu ise, "Bugün Sevgililer Günü. Sevgilim olmadığı için gül alamayacağım. Gül fiyatlarının ne kadar olduğunu da bilmiyorum. Sevgilim olunca onun fiyatına da bakarım" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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