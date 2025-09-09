Edirne'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Projesi Başlatıldı

(EDİRNE) - Edirne'de Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında öğrencilere ilk yardım ve sağlık eğitimi veriliyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Çocuklarımız sağlığın her alanında hem eğitim alıyorlar hem de kendi yaşıtlarına, arkadaşlarına yol gösteriyorlar. Burada özellikle ilkyardım, acil yardım konuları başta olmak üzere çocuklarımız bilgilendiriliyor ve bilinçlendiriliyor" dedi.

Edirne'de 75. Yıl İlköğretim Okulu'nda kurulan istasyonlarda öğrencilere, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, ilk yardım gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Sezer, daha sonra kurulan istasyonları gezerek bilgi aldı.

"Çocuklarımızdan oluşan sağlık elçilerimiz var"

Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Geçen dönem Şükrüpaşa İlkokulu'nda bu programı yapmıştık. Bu sene de 75. Yıl İlköğretim Okulu'ndan başlıyoruz ve bütün okullarımızda 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' mottosuyla Sağlık Bakanlığı'mızın gençlerimizi, çocuklarımızı sağlığın her alanıyla ilgili bilgilendirmek ve sağlıklı yaşamla ilgili alışkanlıklarını şimdiden edinmek üzere başlattığı bir proje. Burada çocuklarımızdan oluşan sağlık elçilerimiz var. Çocuklarımız sağlığın her alanında hem eğitim alıyorlar hem de kendi yaşıtlarına, arkadaşlarına yol gösteriyorlar. Burada özellikle ilkyardım, acil yardım konuları başta olmak üzere çocuklarımız bilgilendiriliyor ve bilinçlendiriliyor. Örnek uygulamalarla çocuklarımıza gösteriler yapılıyor. Hem ağız ve diş sağlığı hem sağlıklı beslenme hem ilkyardım bunlar gerçekten de hayati öneme sahip. Hepimizin bir şekilde öğrenmesi gereken ve çocuk yaşta da olsa mutlaka edinilmesi gereken temel bilgiler. Bilgilerimiz bizleri ileriki yaşlarımızda da sağlıklı yaşamamız için ve sağlıklı yaşamı bir hayat tarzı haline getirmek için çok önemli."

Vali Sezer program sonrasında öğrencilerle beraber topaç oyununu oynadı. Toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.