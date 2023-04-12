Edirne'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Edirne'de aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Edirne'de geçtiğimiz aya kadar çiftçinin dört gözle beklediği yağışlar, son 1 aydır zaman zaman ülke genelinde etkisini gösteriyor. Sağanak yağmur kısa süreli yerini hafif dolu yağışına bıraktı. Gündüz güneşli havanın etkili olduğu şehirde öğle saatlerinde sonra yağmurla karışık dolu yağışı başladı. Yaklaşık 10 dakika yağan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar montlarını şemsiye gibi kullanarak ıslanmamaya çalışırken, şehir trafiğinde de sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Sağanak yağış bir yandan da üreticilerin yüzünü güldürdü. - EDİRNE