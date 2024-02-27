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Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatları Yükseldi

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Edirne'de geçen yıl 12 lira olan Ramazan pidesi bu yıl 20 liradan satılacak. Vatandaşlar pide fiyatının pahalı olduğunu belirtirken, fırıncılar ise talepleri doğrultusunda fiyatı güncellediklerini söyledi.

Edirne'de geçen yıl 12 lira olan Ramazanpidesi bu yıl 20 liradan satılacak. Vatandaş Serhat Yücel, "Kimseye bir şey diyemiyorsun ki bu zamanda. Her şey pahalandı. Fırıncılar da haklı biz de haklıyız" dedi.

Geçen yıl Edirne'de 350 gramı 12 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 8 lira zamlanarak 20 liradan satışa çıkacak. Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, bugün yaptığı açıklamada, esnaftan 350 gram Ramazan pidesine 20 lira talep geldiğini, talep edilen fiyatı oda olarak vereceklerini söyledi. Vatandaşlar ise pidenin 20 lira satış fiyatını pahalı bulduklarını ifade etti.

Cingöz,  "Onların talebi 350 gram 20 TL, bugün oluşmuş fiyatlara göre de makul bir teklif. Bu fiyatı vereceğiz. Geçen sene 350 gram 12 TL'ydi. Bu sene de 350 gram 20 TL olarak güncelleneceğini söyleyebilirim. Dün açıklanan rakamları baz alırsak Edirne'deki pidenin kilogram fiyatı Türkiye ortalamasının altında olacak" dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN ÇOK ALTINDA MAAŞ ALIYORUZ"

Emekli bir vatandaş, pide fiyatının pahalı olduğunu belirterek, "Her şey aldı başını gitti. Normal bir fiyat değil, 20 lira. Ekmek 7,5 lira. Bence çok. Devlet memuru emeklisiyim. Asgari ücretin çok altında maaş alıyoruz" derken, Serhat Yücel ise, "Kimseye bir şey diyemiyorsun ki bu zamanda. Her şey pahalandı. Fırıncılar da haklı, biz de haklıyız. Hayırlısı olsun diyeceğiz. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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