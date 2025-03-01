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Edirne'de Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı

Edirne'de Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı
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Edirne'de vatandaşlar, Selimiye Camisi başta olmak üzere çeşitli camilerde Ramazan ayının ilk teravih namazını kılarak, mübarek ayı kutladı. Din görevlilerinin vaazlarını dinleyerek hazırlık yapan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ibadetlerini gerçekleştirdi.

Edirne'de vatandaşlar Türkiye'nin en önemli camilerinden olan Selimiye Camisi'nde Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Edirne'de vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. On bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, Edirne'de teravih namazı kılmak için camileri doldurdu. Başta Selimiye Camisi, Eski Cami ve diğer camilere akın eden vatandaşlar, önce din görevlileri tarafından Ramazan ayının önemini anlatan vaazını dinledi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilk teravih namazı eda edildi.

Edirneli vatandaşlardan Mesut Güzey, "Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun ki bizleri bu mübarek Ramazan ayına kavuşturdu. Bu akşam ilk teravih namazımızı kıldık sonsuz hamdüsenalar olsun. Rabbim bayrama sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kavuşmayı devletçe ve milletçe hepimize nasip etsin inşallah" dedi.

Vatandaşlardan Cemil Oflaz, "Yüce Allah'a şükürler olsun ki bizi rahmet ayı mağfiret ayına kavuşturdu. İnşallah oruçları tutacağız ve teravihe de devam edeceğiz. Eski camide ibadetimizi yapalım dedik ve inşallah Rabbim kabul eylesin. Rabbim bütün ümmeti Müslümanlara ve İslam'a sağlık, sıhhat, huzur versin. İnşallah bu Ramazan'da Filistin'in kurtuluşu Rabbim bizlere nasip gösterir inşallah" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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