Veli Der Edirne Şube Başkanı Demir: "Edirne Ciddi Bir Okulsuzlaştırma Sorunu ile Karşı Karşıya Bırakılmaktadır"

(EDİRNE) - Edirne'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan veya boşaltılan 6 okulun yerine yenilerinin yapılmamasına tepki geldi. Edirne Laik Bilimsel Eğitim Grubu adına konuşan Öğrenci Veli Derneği (VELİ DER) Edirne Şube Başkanı Kezban Demir, kentin ciddi bir okulsuzlaştırma sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Beş yılda depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle yıkılan veya binaları boşaltılan bu okulların yerine hiçbir okul inşa edilmemiş. Tüm bu verilerin ışığında söyleyebiliriz ki, Edirne ciddi bir okulsuzlaştırma sorunu ile karşı karşıya bırakılmaktadır." dedi.

Edirne VELİ DER, Edirne Çocuk Hakları Derneği, Edirne Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Edirne Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu, Edirne'de epreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan veya binaları boşaltılan okulların yerine yenilerinin yapılmamasına karşı ortak basın toplantısı yaptı. Edirne Laik Bilimsel Çalışma Grubu adına basın açıklamasını okuyan Kezban Demir, şunları kaydetti:

"Edirne merkezde depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan veya binaları boşaltılan okullarımız şu anda en büyük sorunlardan biri haline gelmiştir. Gazi İlkokulu, Meriç İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Trakya Birlik İlkokulu, Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ticaret Borsası İlkokulu'nun bir binası ve Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi. Son beş yılda depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle yıkılan veya binaları boşaltılan bu okulların yerine hiçbir okul inşa edilmemiş, sadece Trakya Birlik İlkokulu binasının bulunduğu alana temel atılmıştır. Ayrıca Edirne merkeze bağlı 37 köy bulunmasına rağmen, Tayakadın köyü dışındaki tüm köy okulları da kapatılmıştır. Tüm bu verilerin ışığında söyleyebiliriz ki; Edirne ciddi bir okulsuzlaştırma sorunu ile karşı karşıya bırakılmaktadır.

Kapatılan okullar sorunu sadece o okulu değil, taşındıkları diğer okulları ve öğrencileri de etkilemektedir. Tüm bu okul birleştirme ve kapatılmalarının sonucu olarak, belli okullarda yığılmalar yaşanmış, öğrenci sayıları fazlasıyla artmıştır. Bazı okullarda sınıf mevcutları 40'a yaklaşmışken, bazı bölgelerdeki okullar ise öğrenci mevcutlarının azalması nedeniyle kapatılma riski altındadır. Yeni yerleşim bölgesinde kalabalık sınıflar eğitim öğretimi olumsuz etkilemektedir. Nüfusun yoğun olarak yaşadığı ve yeni yerleşim olarak adlandırılan bölgede, 100. Yıl İlkokulu olarak inşa edilen ve henüz eğitim öğretime açılmayan okul dışında inşa edilen okul binası bulunmamaktadır."