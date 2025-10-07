Haberler

Edirne'de Öğrencilerden Filistin Farkındalık Etkinliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan ilçesindeki okullarda düzenlenen 'Filistin farkındalık' etkinliklerinde öğrenciler, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek barış ve kardeşlik mesajları verdiler.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki okullarda gerçekleştirilen "Filistin farkındalık" etkinliklerinde öğrenciler duygu dolu mesajlar verdi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek, barış, adalet ve kardeşlik duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Filistin farkındalık" etkinliklerinde öğrenciler, zulmün her türlüsünü reddettiklerini; barışın, merhametin ve insanlığın hakim olduğu bir dünya temenni ettiklerini söyledi.

Öğrenciler Filistin ile ilgili duygu dolu mesajlar verirken, Keşan Fen Lisesi'nde hazırlanan sunum ve video gösterimlerinde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, etkinliklerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Görüntü Diyarbakır'dan! Duruşma salonunda ortalık karıştı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.