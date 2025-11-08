Haberler

Edirne'de Odun Fiyatlarına Yüzde 30 Zam

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de odunun ton satış fiyatı %30 artarak 8 bin 500 liraya yükseldi. İşçilik ve akaryakıt zammının etkisiyle odun maliyetleri ciddi şekilde arttı. Kömür fiyatlarındaki artış ise %10 seviyesinde.

(EDİRNE) - Edirne'de odunun ton satış fiyatına yüzde 30 zam geldi. Esnaf Ertunç Ferah, "Odunda yüzde 30 civarında ciddi artışın olma sebebi tamamen iş gücüyle, yoğun bir emekle üretilmesinden dolayı. İşçiliklere ve akaryakıta gelen zam odun maliyetlerini çok ciddi bir şekilde etkiliyor" dedi.

Havaların soğumasıyla odun fiyatları zamlandı. Geçen yıl 6 bin lira olan odunun tonu, gelen zamla 8 bin 500 liraya yükseldi. Edirne Ağaçpazarı esnaflarından Ertunç Ferah, odun fiyatında ciddi bir artış olduğunu, kömürün ise yüzde 10 oranında zamlandığını söyledi.

"Taksitli de veriyoruz"

Ferah, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl odun 6-6 bin 500 lira seviyelerindeydi. Şu anda 8 bin 500 seviyelerinde. İthal kömür 8 bin liraydı şu anda 8 bin 500 seviyelerinde. Ciddi bir artış yok. Yerli kömürde ekonomik kömür dediğimiz ürün 4 bin lira civarındaydı şu an 4 bin 800- 5 bin liraya satıyoruz. Diğer kömürler de 5 bin 600, 6 bin lira civarındaydı şu an 6 bin, 6 bin 500 lira bandında satışlarımız devam ediyor. Müşteriler ihtiyaç ürünü olduğu için almak zorundalar. Özellikle meşenin fiyatında ciddi artış olduğundan dolayı müşteriler tarafından sorgulanıyor ama kömür fiyatlarının bu şekilde olmasından müşterilerimiz memnun. Alımını çok daha rahat bir şekilde yapabiliyor. Ödemelerde de müşterilerimizi zorlamıyoruz. Taksitli de veriyoruz. Onun için müşterilerimiz zorlanmadan ihtiyacını görebiliyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Gökay Kalaycıoğlu'ndan İbrahim Tatlıses yorumu: Perihan Savaş onun şansıydı

Gökay Kalaycıoğlu'ndan olay yorum: Perihan Savaş onun şansıydı
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasının içi görüntülendi

6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasının içi korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.