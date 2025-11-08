Edirne'de Odun Fiyatlarına Yüzde 30 Zam

(EDİRNE) - Edirne'de odunun ton satış fiyatına yüzde 30 zam geldi. Esnaf Ertunç Ferah, "Odunda yüzde 30 civarında ciddi artışın olma sebebi tamamen iş gücüyle, yoğun bir emekle üretilmesinden dolayı. İşçiliklere ve akaryakıta gelen zam odun maliyetlerini çok ciddi bir şekilde etkiliyor" dedi.

Havaların soğumasıyla odun fiyatları zamlandı. Geçen yıl 6 bin lira olan odunun tonu, gelen zamla 8 bin 500 liraya yükseldi. Edirne Ağaçpazarı esnaflarından Ertunç Ferah, odun fiyatında ciddi bir artış olduğunu, kömürün ise yüzde 10 oranında zamlandığını söyledi.

"Taksitli de veriyoruz"

Ferah, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl odun 6-6 bin 500 lira seviyelerindeydi. Şu anda 8 bin 500 seviyelerinde. İthal kömür 8 bin liraydı şu anda 8 bin 500 seviyelerinde. Ciddi bir artış yok. Yerli kömürde ekonomik kömür dediğimiz ürün 4 bin lira civarındaydı şu an 4 bin 800- 5 bin liraya satıyoruz. Diğer kömürler de 5 bin 600, 6 bin lira civarındaydı şu an 6 bin, 6 bin 500 lira bandında satışlarımız devam ediyor. Müşteriler ihtiyaç ürünü olduğu için almak zorundalar. Özellikle meşenin fiyatında ciddi artış olduğundan dolayı müşteriler tarafından sorgulanıyor ama kömür fiyatlarının bu şekilde olmasından müşterilerimiz memnun. Alımını çok daha rahat bir şekilde yapabiliyor. Ödemelerde de müşterilerimizi zorlamıyoruz. Taksitli de veriyoruz. Onun için müşterilerimiz zorlanmadan ihtiyacını görebiliyor."