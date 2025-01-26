Edirne'de Miraç Kandili Programları Düzenlendi
Miraç Kandili münasebetiyle Edirne'deki camilerde çeşitli programlar gerçekleştirildi. Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.
Edirne'de camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere birçok camide kandil programı gerçekleştirildi. Eski Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Vatandaşlar namaz kılarak, dua etti. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel