Edirne'de Kuzu Kokorecin Fiyatı Geçen Yıla Göre Yüzde 100 Arttı

Edirne'de kuzu kokorecin satış fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 zamlandı. Çeyrek ekmek kuzu kokoreç 25 liradan, yarım ekmek kuzu kokoreç 50 liradan satılıyor.

Edirne'de 31 yıldır kokoreç satan Cemil Tuncay (68), 50 liraya satılan kokorecin kurtarmadığını belirterek, "Şu anda çeyrek ekmeği 25 TL, yarım ekmeği 50 TL'den satıyoruz. Kurtarması için yarım ekmeğin en az 60 TL olması lazım. Bu hafta aldığımız malı haftaya aynı fiyata alamıyoruz" dedi.

Mangal kömürüne ciddi zam geldiğini ifade eden Tuncay, "Magal kömürü, kasımın 26'sında 50 liraydı, şu anda 220 lira. Ben, Keşan'a kömür almaya gidiyorum. Arabam 100 lira yakıyordu, şimdi 350 lira yakıyor. Bir baton kuzu kokoreçten 12-13 porsiyon çıkıyor. 2,5-3 kuzunun bağırsağını sarıyorsun bir batona. 350-400 lira maliyeti var. Ekmeği, biberi, kömürü var. Zam işlerimizi etkiledi. Hayat pahalılığı var, vatandaş da etkilendi. Burada uzun kuyruklar olurdu. Yine oluyor, bereket versin" diye konuştu.

ANKA / Yerel