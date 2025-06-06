Edirne'de Kurban Bayramı Coşkusu

Edirne'de Kurban Bayramı Coşkusu
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Edirne'de sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra birbirleriyle bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Edirne'de Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, kılınan namazın ardından birbirileriyle bayramlaşmanın sevincini yaşadı.

Edirne'de her bayram olduğu Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Camii başta olmak üzere binlerce vatandaş, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentteki diğer camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camileri dolduran cemaat, namazlarını idrak ederek bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Cami içinde birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, kurbanlarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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