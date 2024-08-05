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Edirne'de Kuraklık Nedeniyle Ayçiçeği Üreticileri Mağdur Durumda

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CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, ayçiçeği hasadının başlamasına sayılı günler kala üreticilerin yaşadığı sorunları gündeme getirdi. Ün, kuraklık nedeniyle birçok üreticinin mağdur olduğunu ve hükümetten ses çıkmadığını belirtti.

(EDİRNE) - CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, ayçiçeği hasadının başlamasına sayılı günler kala üreticilerin yaşadığı sorunları gündeme getirdi. Ün, "Edirne'de kuraklık nedeniyle birçok üretici mağdur durumda. Hükümetten ve bakanlıktan ses yok" dedi.

Ediz Ün, kuralıktan dolayı ayçiçeğinde ciddi verim kaybı yaşanacağına dikkati çekti. Ün, şunları kaydetti:

"Son beş yıl ortalamasına göre Türkiye'de 2,3 milyon ton ayçiçeği üretiliyor. Bu üretimin yüzde 12'sini gerçekleştiren Edirne'de kuraklık nedeniyle birçok üretici mağdur durumda. Bu sadece Edirne'yi değil, Trakya, Adana ve Konya gibi üretimin yoğun olduğu bölgeleri de etkiliyor. Bu yıl beklenen 2 milyon 390 bin ton rekolteyi bu olumsuz koşullar etkileyecek. Ancak AKP hükümeti ve bakanlarından bu konuda hiçbir ses çıkmıyor. İşlerine gelince 'Yeter ki sen üret Türkiye' diyorlar ama destek gerektiğinde ortadan kayboluyorlar. Türkiye, 2021 yılında 1,9; 2022 yılında 2,4; 2023 yılında 2,1 ve bu yılın ilk altı ayında 992 milyon dolar ayçiçeği ithalatına para ödedi. AKP döneminde 50 milyon ton yağlı tohum ve 14 milyon ton küspe ithalatına toplamda 26 milyar dolar harcandı. Ayçiçeği ithalatında yüzde 95 oranında Rusya ve Ukrayna'ya bağımlıyız. Her yıl ürettiğimiz kadar ithal ediyoruz.

"AKP'ye çağrıda bulunuyorum"

Bugün susuzluk yaşanan tarlaları suya kavuşturmalıyız. Trakya bölgesinde ne barajlar tamamlandı ne de sulama altyapısı yatırımları. Nehirlerimiz kurumuş durumda. Su, tarımsal üretim için hayati öneme sahip. AKP'ye çağrıda bulunuyorum, sulama işlerini bir an önce bitirin. Çay ile başlayan, buğday ve arpa ile devam eden ve en son açıklanan fındık fiyatları üreticiyi memnun etmedi. Ayçiçeği hasadının başlamasına sayılı günler kala hükümet, çiftçilere verilen tohum, mazot ve gübre desteklerini artırmalı. Fark primi desteği kilogram başına en az 5 lira olmalı. Kuraklıktan etkilenen tarlalarda ürün kaybı yaşayan çiftçilere ekstra destek sağlanmalı. AKP, ülkeyi ithalat cennetine çevirdi, bugün 2 milyon ton ayçiçeği ithal ediyorsak yarın bu 3 milyon tona çıkar. Zor günlerinde çiftçimizin yanında olmayacaksanız ne zaman olacaksınız?"

Kaynak: ANKA / Yerel

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