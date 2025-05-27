Edirne'de Küçükbaş Hayvan Üreticileri Maliyet Artışlarından Şikayetçi

Edirne'de Küçükbaş Hayvan Üreticileri Maliyet Artışlarından Şikayetçi
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Edirne'de Küçükbaş Hayvan Üreticileri Maliyet Artışlarından Şikayetçi
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Kurban Bayramı öncesi Edirne'deki küçükbaş hayvan üreticileri, yem maliyetlerinin yüksekliğinden dert yanıyor. Besiciler, et fiyatlarının düşmemesi nedeniyle alım gücünün azaldığını ve zor geçindiklerini ifade ediyor.

(EDİRNE) - Kurban Bayramı öncesi Edirneli küçükbaş hayvan üreticileri, maliyetlerin artmasından dert yandı. Besici Raif Tunca, "Yemin tonu 13 bin, kuzunun bir tanesi 10 bin lira. Yani bir koyunla bir ton yem alamıyorsun. Yapamayacağız herhalde" dedi.

27. Dönem CHP Edirne Milletvekili ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde yaşayan besicilerin sorunlarını dinledi. Besiciler, yem borçlarını ödemekte güçlük çektiğini ifade etti.

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Marketlerde, kasaplarda kıyma fiyatları değişmiyor. Et fiyatları değişmiyor. Bir kilo kıyma 700 lira, kuşbaşı et bin liraya yakın. Yani sen bu kadar bunlarla ilgileniyorsun. Her gün sabahtan akşama kadar yem veriyorsun, dolaştırıyorsun, bunları dolduruyorsun, suluyorsun. Ne tatilin var, ne bir şeyin var. Hiçbir yere gittiğin yok. Yani bir koyunla yem alamıyorsun."

"Yapamayacağız herhalde"

Besici Raif Tunca da şunları kaydetti:

"Yemin tonu 13 bin, kuzunun bir tanesi 10 bin lira. 40 kiloluk kuzu 10 bin lira. Yani bir koyunla bir ton yem alamıyorsun. Bunun sonu, yapamayacağız herhalde."

Bir diğer besici Kadrettin Demirel de "Vallahi ben diyorum ki, kurban kesemeyiz. Alana pahalı geliyor, satana ucuz geliyor. Bir yerde bir noksanlık var. Ama bence üretici insana biraz destek verilmesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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