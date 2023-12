Edirne'de Köylüler Güneş Enerji Paneline Karşı

Edirne'nin Uzunköprü İlçesine bağlı Bayramlı Köyü sakinleri, meralarının yüzde 10'luk kısmına bir şirket tarafından güneş enerji paneli kurulması kararına tepki gösterdi. Köy muhtarı Sezer Kırcı, "Enerjiyi her yerde üretebiliriz. Hayvancılığı her yerde yapamayız. Dağda taşta hayvancılık olmaz. Merada da güneş enerji sistemi olmaz. Her şeyin yeri ve zamanı var. Güneş panellerini evlerimizin çatısına kurabiliriz" dedi.

Bayramlı Köyü sakinleri, meralarına güneş enerji paneli kurulmasını istemiyor. Köylüler, meralarında hayvancılık yaparak üretim yapmak istediklerini dile getirdi. Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da bugün köy sakinlerinin sorunlarını dinledi.

GAYTANCIOĞLU: MERALARIMIZI KORUYALIM

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Arkamda gördüğünüz büyük bir mera, toplam 7 bin dekar. Su kaynağı da var. Uzunköprü'nün Bayramlı Köyü'nün merası. Kötü olan bir şey var. Bu meraya bir şirket güneş enerjisi paneli kurmak istiyor. Hem de meranın yaklaşık yüzde 10-15'ine… Güneş enerjisine hiç karşı değiliz ama meraya kurulmasına tabii ki karşıyız. Çünkü köydeki büyük ve küçükbaş hayvan varlığına yetecek kadar ot, su var. Şimdi güneş enerjisi paneli kurduğumuz zaman mera vasfını yitirecek. Meraya gelmek istemelerinin nedeni bedava olduğu için buraya panelleri rahatlıkla kurabilecekler ama başka yere kurmaya kalktıklarında buna bedel ödemeleri lazım. Buradan yetkilileri uyarıyoruz. Meralar anayasal olarak da güvence altındadır ve hayvanlara tahsis edilmiştir. Meralarımızı koruyalım. Üzerlerine herhangi bir tesis yapma projelerinden artık vazgeçelim. Herkes bu şekilde duyarlı olursa zaten bu tip işlere girişmezler."

MUHTAR: "HAYVANCILIĞI HER YERDE YAPAMAYIZ"

Köy muhtarı Sezer Kırcı, şunları kaydetti:

"Enerji temel ihtiyacımız olduğu gibi et, süt ihtiyacımız da var. Bunları ithal ediyoruz. Bizim işimiz et, süt üretmek. Biz üretim yapmak istiyoruz. Tamam enerjiye karşı değiliz. Başımızın üstünde yeri var. Mecburiyetimiz de var. Bizim hayvancılık için de enerjiye ihtiyacımız var. Enerjiyi her yerde üretebiliriz. Hayvancılığı her yerde yapamayız. Dağda taşta hayvancılık olmaz. Merada da güneş enerji sistemi olmaz. Her şeyin yeri ve zamanı var. Güneş panellerini evlerimizin çatısına kurabiliriz. Mesela Almanya örneği, devletin hibe desteği var. Güneş enerji panelleri evlerin çatılarına kuruluyor. Merayı gasp etmek, merayı yok etmek bizim üretimimizi baltalamaktadır."