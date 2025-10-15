Edirne'de Kıl Biber Fiyatları Sezon Sonunda Yükseldi

(EDİRNE) - Edirne'de semt pazarında kıl biberin satış fiyatı adeta cep yakıyor. Sezonda kilosu 80 liradan satılan kıl biberin sezon sonunda satış fiyatı 100 liraya yükseldi.

Pazar esnafı Mustafa Karadeniz, tarlada biber hasadının sonuna geldiğini ifade ederek satış fiyatının pahalı olduğunu söyledi.

"Sezonda kilosu 80 liraydı"

Pazar esnafı Mustafa Karadeniz, şunları kaydetti:

"Artık sezon bitiyor. Bu tarla, şimdi seralar başlayacak. Bu tarlanın sonu, kendi ürünümüz. Sezon sonu, bir daha yapmaz zaten kış geldi. Sezonda kilosu 80 liraydı. Alan yarım kilo, 250 gram alıyor. Bu kahvaltıda yenen bir biber."

Vatandaş Remzi Gelen de, kıl biberin fiyatının pahalı olduğunu ifade ederek "Pahalı ama yapacak bir şey yok. Onlara ucuz bize pahalı. Onların da emeği var. 250 gram aldım kahvaltı için..."