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Edirne'de Kedi ve Fareden Dostluk Örneği

Edirne'de Kedi ve Fareden Dostluk Örneği
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Edirne Mithatpaşa Mahallesi'nde, büyük farelerin kediyle birlikte yemek yemesi görenleri şaşırttı. Normalde düşman olan bu iki hayvan, sokakta bir arada geçirdiği anlarla dostluk mesajı verdi.

Edirne'de kedi ve farenin dostluğu görenleri şaşırttı. İkilinin beraber yan yana yemek yediğini görenler o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Edirne Mithatpaşa Mahallesi'nde son dönemlerde sık sık görülmeye başlayan büyük fareler bu defa kedi ile dostluk örneği sergileyerek yemek yedi. Tarihi binaların yoğun olduğu Kaleiçi semtinde sokaklarda cirit atan fareler bu defa kedi ile duvar kenarında yan yana yemek yiyip dostluk sergiledi.

Normalde iki düşman olan hayvan kedi ile fare birlikte yemek yiyerek insanlığa dostluk örneği sergilediğini ifade eden vatandaşlar, semtte fare görmekten rahatsız olduklarını dile getirse de, böyle birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde kedinin fare ile yemeğini paylaşıyor olmasından mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Çöpün yanında dolaşan fare daha sonra kedinin yanına giderek yemeğine ortak oldu. Kedi ve farenin birlikteliği görenleri hayrete düşürdü. Hayretlerini gizleyemeyen vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

"Dünyanın düzeni değişti, kediyle fare beraber yemek yiyorlar"

Kedi ile farenin sokak kenarına dökülen yemeği birlikte yemesini cep telefonuyla görüntüleyen Yurdaer Ünver, resmen dünyanın düzeninin değiştiğini, kediyle farenin beraber yemek yediğini ve bu işe anlam veremediğini dile getirdi.

"Kedi ile farenin davranışı insanlara örnek olmalı"

Gördüğü manzara karşısında şaşıran Yurdaer Ünver, "Mahallede bu civarda çok kedi oluyor, akşam vakti bir abla çöpün kenarına yemek koydu. Önce kediler geldi sonra fare de gelip kenarda yemek yemeye başladı kedinin yanında. Eskiden fareler kedileri görünce kaçıp giderdi. Biz bunu bu şekilde bildik ve gördük. İnsanlar bu zamanda ufak sebeplerden bir birini öldürdüğünü görüyor ve işitiyoruz. Bu zamanda en büyük düşmanların bile beraber oturup kalkamıyor kedi ve farenin bu davranışı biz insanlar örnek olmalı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Erhan Ünver ise bu kadar kedinin olduğu bir yerde kedi ile farenin yaşaması ve onların yanında yemek yemesi takdire şayan bir durum olduğunu belirtti. Ünver, "Fare ile kedinin olayın da biz sevmediğimiz insanın yanında bile yemek yiyemez iken bunların bu şekilde davranması çok ilginç" dedi.

"Tom ve Jerry'ye artık güvenim kalmadı"

Sokak sakinlerinden Sevda Dragumandan ise "Kedi ile farenin bu durumunu karşısında çocukluğumuzdan gelen algı ile Tom ve jerry ye bile güvenim kalmadı. Ön tarafta kediler yemek yiyordu, arkada ise fare ile diğer bir kedinin yemesi çok ilginçti" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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