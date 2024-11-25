Üye Girişi
Haberler
Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat gönderen müdür için suç duyurusu

Edirne'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES Tanıtıldı

Edirne'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açılan stantta Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Ekipler, kadınlara uygulamanın avantajlarını anlatarak bilgilendirmelerde bulundu.

Edirne'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açılan stantta Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Edirne'de emniyet, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde açılan bilgilendirme standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Edirne Valiliği öncülüğünde kentin en işlek noktalarından olan Saraçlar Caddesi'nde açılan stantta ekipler tarafından kadınlara Kades'i anlatan broşürler dağıtılarak, uygulamanın cep telefonuna yüklenmesine yardımcı olundu. Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesindeki çalışmaları anlatarak bilgiler verdi. Ertan, jandarma ve emniyet personeli ile düzenledikleri etkinlikte farkındalığı arttırıcı broşürler dağıtarak, kadına şiddetteki çağrı mekanizmalarını anlattıklarını ifade etti.

Fatma Köpe adlı vatandaş, "Kades uygulamasını biliyorum, daha önce de telefonuma indirmiştim. Çok güzel bir uygulama, kullanmak lazım. Çalışmalar çok güzel. Daha sık olmalı ve bilmeyen vatandaşlar da bilgilendirilmeli. Ekipler, bir tuşa basmakla yanımızda olabileceklerini söylediler. Herkes bu uygulamayı yükleyerek kendisini korumaya almalı" dedi.

Sevil Köker ise, "Ekipler KADES uygulamasını anlattı. Daha önce televizyonda da izlemiştim, çok güzel bir uygulama. Kadınları güvence altına almak için yapılan bir uygulama. Gerçekten insan kendisini güvende hissediyor. Bir tuş kadar bize yakınlar" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış
img

Tepki gösterdiği çim uzunluğu ortaya çıktı
img

Beyza'nın şiddet itirafı ağlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Karaman okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karaman'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Ordu okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Ordu'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Trabzonspor Adana Demirspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) TS Adana Demirspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sivas okullar tatil mi? 26 Kasım Sivas'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Iğdırspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Iğdırspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Niğde okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu (Valilik Açıklaması)? 26 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Samsun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu (Valilik Açıklaması)? 26 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul okullar tatil mi? 26 Kasım Salı İstanbul okul yok mu (Valilik Açıklaması)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.