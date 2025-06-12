Edirne'de jandarma şehitleri için anma programı düzenlendi

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Edirne'de jandarma şehitleri için anma programı düzenlendi Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ıncı yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karaağaç'ta bulunan Jandarma Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Edirne'de jandarma şehitleri için anma programı düzenlendi

EDİRNE - Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ıncı yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karaağaç'ta bulunan Jandarma Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Jandarma Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Program çerçevesinde hayatını kaybeden jandarma personeli ve tüm şehitler için dua edilerek, çiçek bırakıldı.

Karaağaç Mahallesi'nde, Lozan Caddesi üzerindeki Jandarma Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu ve vatan uğruna canlarını feda eden jandarma personeli için dualar edildi.

Şehitler için dua okunmasının ardından Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve beraberindeki jandarma personeli kabirlere çiçek bıraktı.

Bu toprakların şehitler sayesinde vatan olduğunu belirten İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - Yerel
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