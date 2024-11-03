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Edirne'de İlk 'Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali' Yapıldı

Edirne'de İlk 'Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali' Yapıldı
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Edirne'de düzenlenen ilk 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali' gala yemeği, ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Yunus Sezer, festivalin geleneksel hale getirilmesini amaçladığını vurgulayarak Edirne'nin zengin mutfak geçmişine dikkat çekti.

Edirne'de ilk defa yapılan "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" gala yemeği düzenlendi. Yemeğe Türkiye'nin ünlü şef ve aşçıların da katıldığı gecede duygusal anlar yaşandı.

Edirne Valiliği organizasyonunda ilk defa düzenlenen festivalin yemeğine Türkiye'nin önemli şef ve aşçıları ile Topraktan Sofraya Edirne kitabına katkı veren şefler katıldı. Vali Yunus Sezer, festivalin geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'nin zengin bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Vali Sezer, "Edirne hem saray hem de Rumeli mutfağının olduğu bir şehir, menülerimiz gittikçe daralmış ve birkaç çeşit yemekten ibaret olmuş, Topraktan Sofraya yemek kitabındaki reçetelerle hazırlanacak yemekler, umuyorum restoranlarda yer alacak. Geçmişin zenginliğini tekrar yaşama ve geleceğe aktarma imkanı buluruz" dedi.

Ödül töreninde ustalar çıraklar ile kucaklaştı

Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali programda katılımcılara belge takdim edilirken, usta ve çıraklara belgelerini verirken kucaklaştıkları gözlemlendi. Günaydın Et Restoranları Grubu Ortağı, Şef Cüneyt Asan'ın ödüllerini verdiği tüm katılımcılara önce sarıldığı ve alınlarından öptü. Gala gecesinde Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve şef Esra Tokelli de ödül takdiminde bulundu.

Topraktan Sofraya Edirne Menüsü

"Topraktan Sofraya Edirne Menüsü" olarak davetlilere köy ekmeği ve limonlu yanık tereyağı, kavun çekirdeği şerbeti, Edirne tarhana çorbası, cici papalı börülce salatası, reyhan şerbeti, ciğer sarma vişne glazeli, loznik isli yoğurtlu, soğan dolması, Edirne usulü kuzu kapama, Rumeli usulü kalburabastı, ayva marmeladı dolgulu acı badem kurabiyesi, ızgara borani, ızgara köy biberi, ekşimikli biber ikram edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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