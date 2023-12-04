Edirne'de İçme Suyu Sorunu: Barajda Sabotaj İddiası

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte yaşanan içme suyundaki bulanıklık ve su kesintilerine ilişkin, "Vatandaş kızıyor, tepkili anlıyoruz. Hiç itirazımız yok ama burada gerçekten kasıt var. Bunun ne olduğunu da ortaya çıkarmak bizim değil adli makamların görevi. Görüntüler inceleniyor" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte 8 gündür şebeke sularının bulanık akmasıyla ilgili 'Arıtma tesisi çalışmıyor' yorumlarına cevap verdi. Gazetecilere bugün İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde açıklama yapan Gürkan, tesiste 58 kilometre uzaklıktaki Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndan gelen çamurlu suyun arıtılma aşamalarını anlattı. Gürkan, kentin içme suyunun yüzde 70'nin sağlandığı Kayalıköy Barajı'na sabotaj yapıldığını tekrarlayarak barajdan su çeken boruların kancalarından bırakılarak barajın dibine yakın bir seviyeye indirildiğini söyledi. Kamera kayıtlarının incelendiğini ifade eden Gürkan, kentteki su kesintisinin birkaç gün içinde normale döneceğini dile getirdi.

"GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR İŞLEM"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, su kesintisi ile ilgili şunları söyledi:

"Şöyle şeyler de geliyor kulağıma; 'Arıtmalar çalışmıyor.' Arıtmalar niye çalışmasın? 26 Kasım'dan beri Edirne'de içme sularında önce renk değişimiyle başlayan bir sorun yaşıyoruz. Şu anda Kayalı Barajı'ndaki her iki borudan da su alıyoruz. Ama dalgıçlar çalışacağı zaman 140 santimetre çapında 2 boru sürekli su emişi yapıyor. Dalgıçlar suya gireceği zaman mecburen o boruların su alımını kapatıyoruz. Şehrimizdeki su sıkıntısının en temel nedeni de bu… Şehirde toplamda su sıkıntısı yüzde 10 civarında, bu da Kıyık'ın ve Şükrüpaşa'nın üst kısımların, kot olarak yüksek kısımlarında… ve ikinci noktada sıkıntı çekenler de apartmanında ya da sitesinde su deposu olmayanlar. Su deposu olan yerlere itfaiye ve park bahçelerimizin tankerleriyle temiz kullanma sularını getiriyoruz. Bu muhtemelen bir kaç gün daha sürecek. Gerçekten çok zor bir işlem."

"ŞEBEKELERE SU KADEMELİ OLARAK VERİLİYOR"

Kayalıköy Barajı'nda yaşanan sorunla ilgili Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu sistemi yapan firma bu… Onların da dediği bu kancanın buradan kendiliğinden çıkması mümkün değil, milyonda bir ihtimal değil. İkisinin aynı anda çıkması hiç mümkün değil. Vatandaş kızıyor, tepkili anlıyoruz. Hiç itirazımız yok ama burada gerçekten kasıt var. Bunun ne olduğunu da ortaya çıkarmak bizim değil adli makamların görevi. Görüntüler inceleniyor. Görüntülerde de ilginç bir şey var. 18 Kasım ile 24 Kasım arası 6 gün, bizim 26 Kasım'da başladı çamurlaşma, 'direk devrilmesi' diyorlar. Suçlama değil bu… 6 gün oraya elektrik verilememiş. O dönemde de kameralar çalışmıyor. Şebekelere su kademeli olarak veriliyor. Alçak kotları kapattık. Yüksek kotlara veriyoruz, öyle dengeliyoruz. 3 gün kademeli olarak, günde 3-4 saat gibi her tarafa kademeli olarak suyu döndürerek vereceğiz."