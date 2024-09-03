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Edirne'de Hayvan Hakları Savunucuları Yeni Kanunun İptalini İstedi

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Edirne'de yaşam hakkı savunucuları, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni kanunun iptal edilmesini talep etti. Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu adına yapılan açıklamada, hayvanların haklarının savunulması ve farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.

(EDİRNE) - Edirne'de 38 gündür oturma eylemi ve imza kampanyası yapan yaşam hakkı savunucuları, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni kanunun iptal edilmesini istedi. Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu adına açıklama yapan Esen Acar,  "'Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat' diyerek katliam yasasının iptali konusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguluyor ve herkesi, hayvanların haklarını savunmak için sesini yükseltmeye davet ediyoruz" dedi.

Saraçlar Caddesi PTT önünde toplanan yaşam hakkı savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptal edilmesi için açıklama yaptı. Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu adına açıklama yapan Esen Acar, şunları söyledi:

"Farkındalığı artırmak için de büyük bir önem taşıyor"

"2004 yılından beri yürürlükte olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklere karşı durmak ve bu değişikliklerin iptalini talep etmek amacıyla başlattığımız bu kampanyamızda önemli bir aşamaya geldik. Her akşam 18: 00-19: 00 saatleri arasında Edirne Saraçlar Caddesi'nde tüm yaşam hakkı savunucuları ile bir araya gelerek topladığımız imzalarla, hayvanların haklarının savunulması adına güçlü bir ses oluşturduk. Ağustos ayının sonu itibarıyla toplanan imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ileteceğiz ve hayvanların yaşam hakkının korunması adına gerekli tüm adımların atılması için baskılarımızı sürdüreceğiz. Bu mücadele, yalnızca hayvanları koruma yasasının yeniden ele alınması için değil, aynı zamanda toplumun her kesiminden insanın, hayvanların yaşam hakkına sahip çıkması gerektiğine dair farkındalığı artırmak için de büyük bir önem taşıyor. Hayvanlar, sessiz dostlarımızdır ve onların sesi olmak bizim en temel görevlerimizden biridir. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat diyerek kaliam yasasının iptali konusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguluyor ve herkesi, hayvanların haklarını savunmak için sesini yükseltmeye davet ediyoruz"

Kaynak: ANKA / Yerel

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