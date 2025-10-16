Haberler

Edirne'de Hamsi Fiyatları Dramatiik Şekilde Düştü

Güncelleme:
Edirne'de hamsi fiyatları sezon başındaki 500 liradan 250 liraya kadar gerileyerek vatandaşların yüzünü güldürdü. Esnaf, fiyatların daha da düşmesini beklediklerini ifade etti.

(EDİRNE) - Edirne'de sezon başında kilosu 500 liradan satılan hamsi, 250 liraya kadar düştü. Esnaf Yaşar Kızılağaç, "Baştan sezon açıldığında hamsi 500 liraydı. 500'den 400'e indi. 400'den 350'ye indi. 300 liradan şu an 250 liraya düştü. Vatandaşımız çok memnun" dedi.

Esnaf Yaşar Kızılağaç, Edirne'de sezon başında kilosu 500 liradan satılan hamsinin fiyatının 250 liraya kadar düştüğünü söyledi. Büyük balıkların daha pahalı olduğunu söyleyen Kızılağaç, vatandaşların hamsiye yöneldiğini ifade etti.

"Ucuz satmaya bakıyoruz"

Kızılağaç, şunları kaydetti:

"Baştan sezon açıldığında hamsi 500 liraydı. 500'den 400'e indi. 400'den 350'ye indi. 300 liradan şu an 250 liraya düştü. Vatandaşımız çok memnun. Bizde ucuz satmaya bakıyoruz. Hem vatandaşımız yesin hem de biz iş yapalım. Herkesin yüzü gülsün. Şu an 250 lira ama ilerleyen zamanda havaların soğumasıyla beraber daha da düşmesini bekliyoruz. 200'e ya da 150 liraya düşebilir. Mutluyuz. Çupranın fiyatları 500-650 lira arasında değişiyor. Yerli palamut 700 lira. Geçen sene 200 liraya satılan balık bu sene tanesi 700 lira. Bu da palamutun çıkmadığından dolayı. Biz tezgahımıza bulunsun diyerek aldık. Sabahtan beri bir tane palamut sattık. Karadeniz somonumuz da var. Büyük balıklar daha pahalı."

"Balık sağlık demek"

Vatandaş Sinan Kaynak, şunları söyledi:

"Balık fiyatların düşmesi iyi oldu. Herkes alıp sofrasında yiyebilir. Bizde alıyoruz akşama yapıp yiyeceğiz. Fiyatların düşmesine sevindik. Havalar güzel gidince balık fiyatları düşüyor. Havalar kötü gidince fiyatlar ister istemez artıyor. Çünkü maliyet artıyor. Ben balığı seviyorum. İnşallah herkes alıp yiyebilir. Sonuçta balık sağlık demek."

