Edirne'de Halk Günlerinde Sebze Fiyatlarında İndirim Yoğun İlgi Görüyor

Edirne'de çarşamba ve cumartesi günlerinde sebze ve meyve fiyatlarında indirim yapan markete kışlık hazırlığı yapan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Müşterilerin beklentilerini bu şekilde karşıladığımızı düşünüyoruz"

Market müdürü Hasan Ak, şunları söyledi:

"Yoğunluğun sebebi sezon itibarıyla domates, kırmızı biberde insanların alışverişe yönelmesi, dolayısıyla biz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri taze mal geliyor bize… Çarşamba ve cumartesi günleri halk günleri yapıyoruz. Halk günlerinde fiyatları daha uygun insanlara sunuyoruz. Müşterilerin beklentilerini bu şekilde karşıladığımızı düşünüyoruz."

Markete alışveriş için gelen emekli Aysu Dakni, "Çarşamba günleri, indirim günleri olduğu için uygun, biz emekliyi idare ediyor. Çarşamba, cumartesi indirim günlerini bekliyoruz. Emekli olduğumuz için bize onlar hitap ediyor" diye konuştu.