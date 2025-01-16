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Edirne'de Güneşli Havada Yoğunluk Oluştu

Edirne'de Güneşli Havada Yoğunluk Oluştu
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Soğuk ve kar yağışlı havanın ardından Edirne'de bugün güneşli bir gün yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar caddelerde yoğunluk oluşturdu, alışveriş ve yürüyüş yapmaya çıktılar.

Uzun zamandır soğuk ve kar kar yağışlı havanın etkili olduğu Edirne'de bugün güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar işlek caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Edirne şehir merkezinde, sıcak havayı gören vatandaşlar soluğu işlek caddelerde aldı. Kar yağışı ve soğuk havanın ardından bugün güneşin keyfini süren vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar alışverişlerini yaparken, bazıları ise yürüyüş yapmak için dışarıya çıktı.

"Zemheri demek komşudan komşuya geçilmeyecek zaman demek"

Balkanlardan gelen ve 4 gün etkili olan soğuk havanın etkili olduğunu söyleyen Güngör Yanıklar, "Soğuk havanın ardından bugün biraz daha iyi olunca dışarıya çıktım. Havalar bugün sıcak, yarın soğuk bu Allah'ın işi. Normal olarak zemheri ayındayız, zemheri demek komşudan komşuya geçilmeyecek zaman demek. Artık iklimler değişti. Hava biraz daha iyi buradan bahçeye giderim .Güvercinleri ve hayvanları beslerim günümüzü geçiririz" dedi.

Güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar da alışveriş yapmaya başladı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının hafta sonunda 13 dereceye kadar çıkması bekleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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