Edirne'de Gıda Denetimleri Yılbaşı Öncesi Sıkılaşıyor
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde otel, kafe ve restoranlarda gıda güvenliği için denetim ve numune alma işlemlerini sürdürüyor. Tüketicilerin sağlıklı ürünlere ulaşımı amacıyla yapılan denetimlerde işletmelere bilgilendirmelerde bulunuluyor.
Edirne'de otel, kafe, restoran gibi toplu tüketim ve gıda satış yerlerinde denetim ve numune alma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri yılbaşı öncesinde, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, otel, kafe, restoran gibi toplu tüketim ve gıda satış yerlerinde denetim ve numune alma işlemlerine devam ediyor. Otel ve işletmelerde titiz bir gıda denetimi gerçekleştirdi. Kontrol görevlileri denetimler esnasında işletmelere halk sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili bilgilendirme de yaptı. - EDİRNE