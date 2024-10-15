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Edirne'de Gıda Denetimleri Sıkılaştı

Edirne'de Gıda Denetimleri Sıkılaştı
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Edirne'deki kebapçı, dönerci ve kasapları denetledi. İşletmelerin hijyen kurallarına uyumu ve et ürünlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilerek, alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Edirne'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kebapçıları, dönercileri ve kasapları denetledi. Ekiplerin aldığı et numuneleri laboratuvara gönderildi.

Edirne'de yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı ve ürünlerin faturalarının eksiksiz olup olmadığı detaylıca kontrol edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İl Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından il genelinde rutin olarak gerçekleştirilmekte olan lokanta, kafe, restoran, okul kantinleri ve okul çevresindeki fast food işletmelerinin asgari teknik ve hijyenik şartları ile ürün kontrol ve denetimlerine ilave olarak, tüketime sunulan et ürünlerinden Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluk ve ürünleri kontrol amacıyla numune alma çalışmaları yapılmıştır. Bu çerçevede ilimizde denetimi yapılan işletmelerden et ürünleri numuneleri alınmış olup, alınan numuneler incelenmek üzere İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Önümüzdeki süreçte; tarladan sofraya kadar olan tüm süreçlerde etkin, şeffaf ve sürekli denetimler ile gıda güvenilirliği ve halk sağlığına yönelik gerek denetim gerekse numune alma çalışmalarımıza kesintisiz devam edilecektir." - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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