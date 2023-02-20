Edirne'de Ev Kiralayan Depremzedelere Su Abonelik İşlemleri Ücretsiz Olacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, deprem bölgesinden Edirne’ye gelen ve ikamet için ev kiralayan depremzedelerden 6 ay boyunca su aboneliklerinde abone ücreti, güvence bedeli ve atık su ücreti alınmayacağını, ayrıca suyu metreküpü 1 TL’den kullanacaklarını duyurdu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, deprem bölgesinden Edirne'ye gelen ve ikamet için ev kiralayan depremzedelerden 6 ay boyunca su aboneliklerinde abone ücreti, güvence bedeli ve atık su ücreti alınmayacağını, ayrıca suyu metreküpü 1 TL'den kullanacaklarını duyurdu.

Edirne Belediyesi, deprem bölgesinden Edirne'ye gelen depremzede vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda temel ihtiyaçlar için İMECE Market'i hayata geçiren ve depremzedelere ücretsiz şehiriçi ulaşım imkanı sunan Edirne Belediyesi, yeni bir uygulama daha başlattı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, deprem bölgesinden Edirne'ye gelen ve ikamet etmek için ev kiralayan depremzedelerden 6 ay boyunca su aboneliklerinde abone ücreti, güvence bedeli ve atık su ücreti alınmayacağını, ayrıca suyu metreküpü 1 TL'den kullanacaklarını duyurdu.

Konunun Belediye Meclisi'nin Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda görüşüleceğini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. 10 ilimiz adeta yaşanamaz hale geldi. Deprem bölgesinde kalacak yeri olmayan birçok vatandaşımız farklı bölgelere göç ediyorlar. Bu illerden birisi de Edirne. Yurtlara yerleşen misafirlerimizin yanı sıra buradan ev kiralayan birçok vatandaşımız var. Edirne Belediyesi olarak, deprem bölgesinden Edirne'ye gelen depremzedelerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İMECE Market ve ücretsiz şehir içi ulaşımının ardından şimdi de Edirne'de ikamet etmek için ev kiralayan depremzede vatandaşlarımızın su aboneliklerinde abone ücreti ve güvence bedeli almayacağız. Ayrıca depremzedeler, Şubat ayından itibaren 6 ay boyunca meskenlerde suyu metreküpü 1 TL'den kullanacak ve atık su ücreti ödemeyecekler. Bu konuyu Edirne Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda görüşeceğiz" dedi.